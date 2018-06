Atirador abre fogo em bloco de carnaval e deixa dois mortos em Nova Friburgo

RIO DE JANEIRO - Duas pessoas foram mortas a tiros e dez acabaram baleadas após um homem efetuar disparos contra foliões que participavam do ensaio de um bloco de carnaval em Nova Friburgo, na Região Serrana do Estado do Rio, na noite de domingo, 13.

Daniel Fernando Combat Silva, de 20 anos, morreu na hora. Wanderite Luiza Klem, de 44 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu na madrugada desta segunda-feira, 14, no Hospital Municipal Raul Sertã. Ela havia ido à festa para buscar o filho. Outras dez pessoas também foram feridas e permanecem internadas.

Após atirar nas pessoas que estavam no local, o homem fugiu. Desde a madrugada, a polícia faz buscas para tentar localizar o atirador. O caso foi registrado na 151ª Delegacia de Polícia (Nova Friburgo).