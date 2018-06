Ato contra a tarifa no Rio reúne 600 pessoas

RIO - Cerca de 600 pessoas, segundo a PM, participam, no fim da tarde desta sexta-feira, 16, de um protesto convocado pelo Movimento Passe Livre do Rio de Janeiro contra o aumento da tarifa de ônibus na capital fluminense. Até as 20 horas não havia sido registrado nenhum tumulto.

O grupo se concentrou a partir das 17h30 nos arredores da igreja da Candelária, no centro, e por volta das 18h15 saiu caminhando pela pista central da avenida Presidente Vargas rumo à sede administrativa da prefeitura, na mesma região.

A Polícia Militar, que não divulgou o efetivo deslocado para acompanhar o protesto, formou fileiras nas laterais, de forma a impedir que o grupo invadisse outras pistas.

Há manifestantes com bandeiras de partidos políticos, como o PSTU, e outros estão mascarados, como os black blocs habitualmente fazem. Nos cartazes, além de protestos contra o aumento da passagem, críticas à prisão de militantes e ao terrorismo na França.

Em 3 de janeiro, a passagem do ônibus municipal no Rio passou de R$ 3 para R$ 3,40. O Ministério Público contesta o valor, afirmando que o reajuste condizente com o contrato de concessão permitiria elevar o preço para R$ 3,20. A Justiça analisa o caso.

Por volta das 19h15 o grupo chegou à sede da prefeitura, onde permanecia até as 20 horas, em clima pacífico.