Atriz Cris Vianna é alvo de comentários racistas na internet

RIO - A atriz Cris Vianna, da TV Globo, sofreu comentários racistas na noite do último domingo, 29, em sua página no Facebook. Na rede social, a atriz declarou que as ofensas foram imediatamente registradas e encaminhadas à Justiça.

"Infelizmente, ainda passamos por isso em pleno 2015. Recentemente, a vítima foi a competente jornalista Maria Júlia Coutinho. E agora, apenas um mês após minha linda colega Thaís Araújo também ter sido vergonhosa e covardemente atacada, aqui estamos novamente precisando enfrentar racistas escondidos sob o pretenso anonimato da internet", desabafou ela, que interpreta a personagem Indira, na novela "A Regra do Jogo".

A atriz ressaltou que orgulha-se da cor de sua pele e que não se calará quando for vítima de ataques racistas. "Se meu trabalho me permite alguma expressividade, usarei minha voz por muitos que sofrem esse tipo de ataque racista diariamente e voltam para casa calados, cansados de não serem ouvidos, para chorar sozinhos. Como todos vocês, tenho orgulho da minha pele, do meu cabelo, da minha origem e de tudo o que sou", escreveu.

O crime foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil como injúria por preconceito.Cris acrescentou que sente vergonha e tristeza pelas pessoas que a ofenderam, que são, segundo ela, "pequenas, pobres de espírito e de coração vazio".

"Em 2015, ainda insistem em reproduzir pensamentos há muito ultrapassados e desde sempre absurdos. São covardes com mentes limitadas, incapazes de enxergar e aceitar que somos todos, com as nossas diferenças e peculiaridades, dignos do mesmo respeito. A essa minoria cega e burra, minha pena", registrou. Os responsáveis podem ser condenados por injúria racial, cuja pena pode chegar até três anos de prisão.