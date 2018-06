Aumentam casos de homicídios no Rio durante o carnaval

Foram registrados 80 homicídios dolosos - com intenção de matar - no Estado do Rio de Janeiro durante o carnaval deste ano, 23 a mais em comparação com o mesmo período em 2007. O índice de homicídios culposos - sem intenção - no trânsito também aumentou de 27 no último ano para 29 neste carnaval. As informações foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio nesta quinta-feira, 7, e abrangem o período das 18 horas de sexta, 1, as 8 horas de quarta-feira, 6. Os números correspondem às ocorrências registradas em delegacias e aos atendimentos realizados pela Polícia Militar (PM) do Estado. Outros dados do carnaval incluem 479 casos de lesão corporal culposa no trânsito e 908 de lesão corporal dolosa; 2.071 furtos - 54 a menos em relação ao feriado em 2007; 1.303 roubos - contra 1.238 em 2007; 75 armas apreendidas e 203 prisões. Segundo o ISP, somente na capital fluminense, houve 26 homicídios dolosos, 1.246 furtos, 777 roubos e 54 prisões.