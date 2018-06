Avião da FAB cai na zona oeste do Rio; tripulantes se salvam

RIO - Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na Base Aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, no início da noite desta terça-feira, 5. Nenhum dos dois tripulantes se feriu. Eles conseguiram saltar de paraquedas do avião, um caça F5-FM Tiger modernizado que fazia um voo de instrução.

Segundo a FAB, os tripulantes perceberam um problema técnico no trem de pouso e concluíram que não conseguiriam pousar - mesmo um pouso de barriga foi descartado. Então decidiram se ejetar do aparelho, que caiu em uma área desabitada, dentro do terreno da Base Aérea.

Houve um incêndio na aeronave, combatido pelos próprios bombeiros da Base Aérea.