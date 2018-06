Balas perdidas deixam dois feridos no Rio

Dois moradores da favela Cidade Alta, em Cordovil, no subúrbio do Rio, foram atingidos por balas perdidas nesta quinta-feira, 1, segundo primeiras informações da Polícia Militar. Um homem, de 52 anos, e um menino,de 11 anos, foram atingidos durante tiroteio entre a polícia e bandidos da comunidade. Eles foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, com ferimentos no braço e na perna, respectivamente. Foram apreendidos um revólver calibre 38, pedras de crack, papelotes de cocaína e de maconha.