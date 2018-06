Baleia encanta banhistas da Barra da Tijuca

Uma baleia da espécie franca surpreendeu banhistas na Praia da Barra da Tijuca na manhã desta quarta-feira, 15. O animal de cerca de 12 metros de comprimento chegou tão perto da arrebentação que alguns pensaram que estava encalhado. Na verdade, a franca - que pode medir até 15 metros e pesar 80 toneladas - tem uma espessa camada de pele, que permite que ela fique flutuando mesmo em áreas rasas. O oceanógrafo José Lailson Brito Júnior, coordenador do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Maqua/UERJ), explicou que a franca já foi muito comum na costa brasileira, onde costuma se reproduzir durante inverno e primavera. No período colonial, a espécie chegava a ser caçada na Baía de Guanabara. Por causa da pesca predatória, a franca ficou prestes a ser extinta e passou a ser protegida por leis nacionais e internacionais. Hoje, a espécie ainda é comum próximo ao continente antártico, onde se alimenta, e na costa de Santa Catarina, para onde vai a fim de se reproduzir. "A proteção à espécie tem feito aumentar o estoque de franca. Acho que ficará ainda mais fácil de ver essas baleias no RIo", afirmou o oceanógrafo. Matéria ampliada às 19h03