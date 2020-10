Bandidos armados rendem maquinistas e sequestram trem de manutenção no Rio

RIO - Bandidos armados renderam dois maquinistas e sequestraram um trem de manutenção na manhã desta segunda-feira, 19. O veículo fazia uma vistoria na rede ferroviária próxima à favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, quando cerca de dez criminosos acessaram a linha férrea e tomaram a composição.

Segundo a Supervia, concessionária que administra os ramais de trem da região, o crime aconteceu por volta das 7h, próximo à estação Triagem. "Os maquinistas foram obrigados a levar o grupo de criminosos até a região da Mangueira, onde esses bandidos desembarcaram na linha férrea e saíram do sistema ferroviário. Os maquinistas seguiram para a Central do Brasil e serão assistidos psicologicamente", informou a concessionária.

Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Militar realiza uma grande operação nas favelas do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela. A ação, do Comando de Operações Especiais, conta com a atuação de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Devido ao grande número de tiroteios registrado e da intensa movimentação de policiais, a circulação de trens do ramal Belford Roxo acontece apenas em parte da linha. As partidas da Central do Brasil estão suspensas desde 5h40.