Bandidos explodem caixa eletrônico na zona norte do Rio

RIO - Uma agência bancária foi explodida por criminosos na madrugada deste sábado, 16, no bairro Cachambi, zona norte do Rio. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e chegaram a trocar tiros com os assaltantes, mas o grupo conseguiu fugir.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar PM (Méier), buscas foram feitas na região pela manhã, mas não houve prisões relacionadas ao fato. A ocorrência foi registrada na 23ª Delegacia de Polícia (Méier).

No último dia 31, o Rio teve mais um caso agência bancária explodida, desta vez na Taquara, na zona oeste. Policiais militares chegaram na hora e houve confronto. Ninguém ficou ferido nem foi preso. Outros três casos de agências explodidas foram registrados em maio, no bairro de Laranjeiras, na zona sul, um na Tijuca e outro em Vila Isabel, na zona norte.

O número de caixas eletrônicos desativados no Rio é o maior do Brasil, segundo os últimos números divulgados pelo Banco Central. Em junho de 2016, quando o levantamento foi criado, o país tinha 33,1 mil unidades de autoatendimento. O último número disponível, de abril deste ano, revela uma queda de 6,1% no total. No Rio, no entanto, a redução foi de 10,4% (em São Paulo foi de 8,6%).