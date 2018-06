Bandidos explodem caixa eletrônico na zona sul do Rio

Rio – Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico em Laranjeiras, na zona sul do Rio, na madrugada deste domingo, 6. O caso aconteceu em uma agência do banco Bradesco na rua General Glicério.

No interior da agência bancária foram apreendidos nove estojos de munição calibre 40 e uma cavadeira de ferro. A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia de Polícia, segundo informou a assessoria da Polícia Militar.

De acordo com o site Onde tem Tiroteio (OTT), foram ouvidos tiros por volta das 2h30, no momento do assalto, o que não foi confirmado pela PM.