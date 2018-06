Bandidos matam duas pessoas e ferem três na zona oeste do Rio

Duas pessoas foram assassinadas e outras três ficaram feridas em uma tentativa de assalto no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos armados chegaram em um veículo anunciando o assalto e, em seguida, houve o confronto, segundo a Polícia Militar. Um dos assassinados foi o sargento Cristiano das Neves Souza, lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Niterói (RJ), que estava de folga.

A assessoria de imprensa da PM informou que na manhã deste domingo o 14º BPM “foi acionado para verificar ocorrência em rua do bairro Bangu, onde os policiais encontraram cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo, estando duas já em óbito”. Souza foi socorrido no Hospital Estadual Albert Schweitzaer, mas não resistiu.