Bando assalta loja de telefonia em prédio na zona sul do Rio

RIO - Policiais militares do 2º Batalhão, em Botafogo, zona sul do Rio, realizaram um cerco a uma loja de telefonia na Rua Voluntários da Pátria, uma das principais vias do bairro, no início da manhã desta quinta-feira, 6. Pouco depois das 6h, segundo a PM, três homens armados entraram no prédio e renderam pelo menos seis funcionários, incluindo o segurança do local.

Depois do assalto, a PM cercou o prédio, mas os criminosos já haviam fugido. Ninguém ficou ferido. As vítimas foram encaminhadas para a 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, onde serão ouvidas. O episódio provocou problemas no trânsito da região.

Na tarde desta quarta, uma tentativa de assalto a um motorista também em Botafogo terminou com um suspeito ferido. Um criminoso de moto teria tentado abordar uma vítima, mas foi atingido por um policial civil que passava pelo local.