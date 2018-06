Bando em motocicletas faz arrastão no Túnel Zuzu Angel

Atualizada às 18h05

RIO - Criminosos em três motocicletas atacaram às 6 horas desta sexta-feira, 27, motoristas que trafegavam pelo Túnel Zuzu Angel, importante via de ligação entre os bairros da Gávea e de São Conrado, na zona sul do Rio. Tiros foram disparados, mas ninguém se feriu. Um homem foi atropelado na fuga dos assaltantes. A polícia prendeu um deles.

Testemunhas contaram que seis homens em três motos obrigaram pelo menos três motoristas a parar na pista. Foram roubados celulares, dinheiro e objetos pessoais, segundo informações do tenente-coronel Jorge Ferraz, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (Leblon, zona sul). Na fuga, os criminosos deram tiros para o alto e ameaçaram os motoristas que passavam pelo local.

O batalhão do Leblon foi acionado. Houve perseguição aos bandidos. Na fuga, os assaltantes conseguiram roubar uma caminhonete e acabaram atropelando um idoso. A vítima, não identificada pela Polícia Militar (PM), foi socorrida no Hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o homem foi medicado e liberado em seguida.

Um dos acusados pela ação criminosa foi preso pelos policiais e levado para a Delegacia do Leblon. Rodrigo do Nascimento, de 31 anos, já tinha passagens na polícia por lesão corporal e dano ao patrimônio público. A polícia apreendeu as três motos utilizadas pelos bandidos no arrastão.

Arrastões. Os cariocas têm sido vítimas frequentes de arrastões em 2015. Em janeiro, após denúncias de assaltos a banhistas, a PM chegou a reforçar a Operação Verão com 740 policiais espalhados na orla da zona sul - 30 deles apenas na praia do Arpoador, com o objetivo de coibir os arrastões nas areias.

Nenhum dos dois vagões onde aconteceram os assaltos era equipado com câmeras de segurança. Apenas as imagens gravadas nas estações estão sendo utilizadas na investigação dos crimes.

Na noite de quarta-feira, 25, a Polícia Civil divulgou as imagens de cinco suspeitos do arrastão registrado na quarta-feira passada entre as estações Glória e Catete, na zona sul. Os investigadores da Delegacia de Botafogo esperam ter ajuda na identificação dos autores do crime por meio de informações do programa Disque Denúncia.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em fevereiro de 2015 foram registrados 7.889 casos de roubos de rua (a pedestres, em transportes coletivos e de celulares), o maior número para o mês da série histórica iniciada em 2003.