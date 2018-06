Base da UPP é atacada no Morro da Chatuba, no Rio

RIO DE JANEIRO - Policiais e criminosos entraram em confronto na manhã deste sábado, 10, no Morro da Chatuba, no bairro da Penha, zona norte do Rio. Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), uma das bases instaladas no local foi atacada e um tiro atingiu o colete de um policial que não teve o nome identificado. Ele não se feriu, mas, ainda assim, foi levado para passar por exames no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro do Estácio, na zona central da cidade.

Policiais de outras unidades pacificadoras e do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) garantem o reforço da segurança no local, de acordo com a nota divulgada pela UPP.