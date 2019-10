Batida de caminhões deixa dois mortos na Baixada Fluminense

Dois motoristas morreram em um acidente entre dois caminhões na BR-465, antiga estrada Rio-São Paulo, na manhã desta quarta-feira 9. A tragédia ocorreu na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense

LEIA TAMBÉM > Carro com 9 pessoas bate em caminhão e capota na Fernão Dias

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Anderson Luiz Cardoso Teixeira, de 37 anos, dirigia um caminhão-tanque que transportava óleo diesel e bateu de frente com outro caminhão, dirigido por Arílson José Marchiori, de 52 anos, por volta das 10h45. Os dois veículos pegaram fogo e as chamas se espalharam com facilidade por conta do combustível transportado por um deles. Os dois motoristas morreram na hora.

Conforme testemunhas, um dos caminhões tentava ultrapassar uma moto quando provocou o acidente. A estrada Rio-São Paulo foi totalmente interditada, e permanecia assim até as 18h30.

O incêndio chegou a atingir uma área preparada para receber a Expo Seropédica 2019, evento que comemora os 24 anos de emancipação de Seropédica.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Rio, estiveram no local para avaliar possíveis impactos ambientais causados pelo derramamento de combustível.