Batida em túnel no Rio deixa 8 feridos

RIO - Pelo menos oito pessoas ficaram feridas por causa da colisão entre uma retroescavadeira e um ônibus dentro do túnel Zuzu Angel, que liga a Gávea a São Conrado, na zona sul do Rio, por volta das 13h15 desta quarta-feira, 7. Ninguém sofreu ferimentos graves, segundo os bombeiros.

Os dois veículos trafegavam no sentido São Conrado. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma faixa da via foi interditada, e houve congestionamento na região. Algumas das vítimas foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, na Gávea.