Bebê de seis meses baleado em escola na zona sul do Rio recebe alta

SÃO PAULO – No início da tarde desta quinta-feira, 17, o bebê Caíque de Carvalho, de seis meses, recebeu alta médica. Ele foi baleado no colo da mãe, na noite de segunda-feira, 14, enquanto estava no Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro.

O bebê foi submetido na terça-feira, 15, a uma cirurgia no Centro Pediátrico da Lagoa, na zona sul, para a retirada da bala alojada no ombro. O estado de saúde de Caíque é considerado bom pela equipe médica.

Em nota, o Grupo Prontobaby, controlador do Centro Pediátrico da Lagoa, informou que o menino Caíque de Carvalho recebeu alta hospitalar por volta das 12h.

"Caíque reagiu bem à cirurgia para a retirada do projétil, na última terça-feira, e foi liberado pelos médicos. O menino seguiu para a casa com a sua família e não precisará de cuidados especiais, passará somente por acompanhamento e revisão da cirurgia", destacou a nota.

Mães de outros alunos contaram que a mulher estaria esperando o filho mais velho, de seis anos, terminar uma aula de futebol na quadra, com o bebê no colo. A quadra da escola fica perto da comunidade do Cerro Corá, mas a polícia informou que não houve registro de tiroteios na região.

Um projétil deflagrado foi encontrado na tarde de quarta-feira na calçada em frente ao Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, na zona sul do Rio, onde a Polícia Civil realizou uma reconstituição para tentar determinar de onde veio a bala que atingiu no ombro Caíque Carvalho, de apenas seis meses de idade.

A bala extraída foi encaminhada para a perícia, que poderá determinar o calibre e até mesmo a distância aproximada do disparo.

A PM foi acionada na segunda-feira para a ocorrência por volta das 20 horas. Caique foi o 15º caso de criança baleada no Rio em 2018.