Bebê desaparecido na zona oeste do Rio de Janeiro é encontrado

Atualizado às 20:47

RIO - Um bebê recém-nascido, de 17 dias, que teria sido roubado da mãe na terça-feira, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, foi encontrado por volta das 19h30 desta quarta, em uma casa em Santa Cruz, na mesma região. Uma mulher foi detida, mas sua identidade e o envolvimento no roubo da criança não haviam sido confirmados até as 20h15.

A mãe do bebê tem 17 anos e contou ter caído em um golpe: uma mulher que se identificou como agente de talentos teria oferecido R$ 150 para a participação do bebê num programa de televisão. Mesmo desconfiada da proposta, a adolescente disse que foi ao local indicado pela mulher, acompanhada pela cunhada. A adolescente disse que passou mal, foi levada para um bar e teria dado o filho para que a mulher loira, de aproximadamente 35 anos, o segurasse. A loira estava acompanhada por uma adolescente de 17 anos que já foi identificada.

Imagens da câmeras de segurança dos arredores mostram o momento em que a loira chega ao bar com o bebê no colo e a mãe vem logo atrás. No entanto, não há imagens do momento em que loira e a adolescente deixaram o local.

Quando percebeu o desaparecimento do filho, a mãe disse que correu pelo calçadão de Campo Grande até encontrar policiais militares que patrulhavam o local. Ela foi levada para a 35ª DP, onde registrou o caso como subtração de incapaz.

A mãe, a avó e a tia do bebê prestaram depoimento e fizeram um retrato falado das sequestradoras. Na terça-feira, dia do desaparecimento, os policiais refizeram o trajeto da mãe. Nesta terça, os agentes fizeram buscas em endereços da região para tentar encontrar o bebê.

Um policial militar que estava de folga ouviu boatos de que o bebê sequestrado estava numa casa em Santa Cruz e foi averiguar. Por volta das 19h30, encontrou a criança na casa de uma mulher.