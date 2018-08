Bebê é baleado de raspão durante discussão de trânsito no Rio

RIO - Um bebê de nove meses foi ferido de raspão por um tiro, enquanto o pai discutia com um desconhecido, em Bangu (zona oeste do Rio), na noite de domingo, 26, por conta de uma briga de trânsito ao longo da Estrada da Água Branca. Ana Luiza Costa foi levada ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo (zona oeste), onde recebeu atendimento e foi liberada ainda à noite.

Ela já está bem. O pai do bebê prestou depoimento à 34ª DP (Bangu), e a polícia tenta identificar o homem com quem ele discutiu. Já foram recolhidas imagens de câmeras de segurança ao longo da via onde a conversa ocorreu.