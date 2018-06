Bebê é roubado em hospital do Rio

Um bebê foi levado por uma falsa médica de um hospital em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 23. Por volta das 17h30, a suspeita entrou com uma roupa branca no Hospital São José dos Lírios e conseguiu acessar suas dependências após se identificar como médica na portaria.

Segundo o diretor do hospital, Sérgio Moutinho, como muitos médicos de fora fazem cirurgia no local, a liberação na entrada é natural.

Logo depois de entrar, a falsa médica se dirigiu à ala da maternidade e disse para uma das mães, Eliza da Silva Barbosa, de 27 anos, que levaria seu bebê, a recém-nascida Ayanna Milla Barbosa de Moraes, para realizar alguns exames. O problema foi descoberto quando uma enfermeira do hospital foi verificar a situação da criança e descobriu que ela não estava lá. Após realizarem buscas nas dependências do prédio, os médicos passaram a notícia para a mãe e chamaram a polícia.

De acordo com Moutinho, imagens do circuito interno de câmeras do hospital mostram claramente o momento em que a suspeita entra e sai do hospital. Nesse intervalo, ela aparece saindo do quarto com o bebê no colo, entrando no banheiro, e saindo com apenas um sacola, sem nada mais nas mãos. A hipótese é que ela tenha levado a criança dentro da sacola. Os pais reconheceram a suspeita nas imagens.

Na manhã deste sábado, 23, a polícia está no local ouvindo testemunhas. A principal pista sobre o caso fornecida até agora foi dada por uma loja de material médico, onde a falsa médica comprou a roupa branca. Após ver as imagens do roubo no noticiário, os comerciantes reconheceram a moça e passaram o número do cartão de crédito utilizado na compra.