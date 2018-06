Beija-Flor tem patrono condenado e Paraíso do Tuiuti foi acusada por morte Aniz Abraão David, o Anísio, da escola de Nilópolis é apontado como um dos cabeças do jogo do bicho no Rio desde a década de 1960; vice-campeã foi responsabilizada pelo acidente de 2017 que matou uma radialista na Sapucaí