Bilhete Único Carioca terá valor reajustado a partir de sábado

A Prefeitura do Rio aumentou de R$ 3 para R$ 3,40, a partir de sábado, dia 3 de janeiro, a tarifa modal do Bilhete Único Carioca (BUC), válida para ônibus dentro do município. O reajuste se baseou em índices da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o BUC é possível embarcar em até dois ônibus municipais, dentro do intervalo de duas horas e meia, pagando um só valor.