Bloco da Preta não vai desfilar em 2022, anuncia Preta Gil

RIO - Enquanto o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aguarda colher mais informações sobre a cepa ômicron do coronavírus para decidir se cancela ou mantém a programação de Réveillon e carnaval na capital fluminense, a cantora Preta Gil, filha do músico Gilberto Gil, anunciou que em 2022 seu Bloco da Preta não vai desfilar. “Só vou colocar o meu bloco na rua em 2023, em 2022 não tem Bloco da Preta”, afirmou, durante participação no quadro Show dos Famosos, do “Domingão com Huck”, exibido neste domingo, 28.

Leia Também Prefeito do Rio espera mais informações para decidir se cancela réveillon e carnaval

Lançado em 2009, o bloco é um dos mais famosos a se exibir pelas ruas do Rio – no desfile mais recente, em 2020, atraiu 320 mil pessoas. Preta Gil já havia solicitado à prefeitura do Rio autorização para seu desfile em 2022, mas mudou de ideia em função do surgimento da nova cepa do coronavírus.

A Riotur (empresa municipal de turismo, responsável por organizar o desfile dos blocos no Rio) anunciou que 506 blocos pediram autorização para realizar 620 desfiles – alguns se apresentam mais de uma vez. Nenhum foi autorizado ainda – a empresa tradicionalmente divulga em dezembro a lista com todos os desfiles autorizados.