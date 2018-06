Bloco do Sargento Pimenta toca sucessos dos Beatles no Rio

Atualizado às 18h34

RIO - O carnaval carioca viveu nesta segunda-feira um dia de rock. O bloco do Sargento Pimenta embalou 180 mil pessoas, segundo a Riotur, ao som de sucessos dos Beatles apresentados em ritmo dede samba e outros estilos brasileiros, no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Esse foi o quarto desfile de carnaval do Sargento Pimenta, que estreou em 2011.

Antes de começarem a tocar a música “Sgt. Peppers’ Lonely Hearts Club Band”, que dá nome ao bloco, os organizadores anunciaram a novidade desta edição. O Sargento Pimenta incluiu em seu desfile coreografias de ritmos tradicionais do País, como o samba-reggae e maracatu. Além de ditar o som, os músicos puxavam as coreografias que eram acompanhadas pelo público.

A banda do Sargento Pimenta iniciou o desfile no horário marcado, às 15 horas, sob uma garoa fina que caia no Aterro do Flamengo, mas foi incapaz de atrapalhar a festa. A chuva serviu para amenizar o forte calor que tem aquecido o carnaval carioca.

O tema deste carnaval foi "Help, I need sambare". É uma homenagem à canção “Help”, que completa 50 anos em 2015, e faz uma brincadeira com o “somebody” do primeiro verso da música. Além dela, a banda agraciou o público com All My Loving, Hard Day's Night, Let It Be e outros sucessos.

Gerações diversas foram acompanhar o bloco. A estilista uruguaia radicada no Rio Adriana Campo, de 63 anos, e sua filha Maisa Campo, 23, foram à vários blocos neste carnaval, mas o Sargento Pimenta era obrigatório para elas.

"É a primeira vez que estamos aqui. Gosto de samba e dos Beatles e estava curiosa conhecer essa mistura", contou a estudante Maisa. "Estou amando essa animação", completou Adriana.

O bloco Corre Atrás animou os foliões que conseguiram acordar cedo neste terceiro dia de carnaval. O desfile pelas ruas do Leblon, bairro nobre da zona sul, começou por volta de 10 horas da manhã, mas duas horas antes já havia gente na concentração, e terminou ao meio dia. Neste ano, o "Corre Atrás" comemorou seu décimo carnaval, com cerca de 10 mil foliões, segundo os organizadores.

Também pela manhã, o "Largo do Machadinho, mas não largo o suquinho" embalou a criançada. Pequenos super-heróis, princesas, piratas e bailarinas, acompanhados de seus pais, dançaram ao som de marchinhas tradicionais e canções infantis no Largo do Machado. No fim da tarde, o Bloco de Segunda atraiu cerca de 15 mil pessoas no bairro do Humaitá.