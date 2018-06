BNDES libera R$ 34,3 milhões para adequação no metrô do Rio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez contrato nesta quarta-feira, 7, para financiar com R$ 34,3 milhões o Metrô Rio, empresa concessionária do metrô do Rio de Janeiro. De acordo com nota da instituição divulgada nesta tarde, os recursos vão apoiar investimentos totais de R$ 55,5 milhões para a adequação da estrutura operacional da empresa. Essas adequações incluem bilhetagem; remodelação dos carros com aumento de 2,84% na capacidade de transporte de passageiros; tecnologia da informação; engenharia de tráfego e manutenção. O empreendimento deve ser realizado em cerca de 12 meses.