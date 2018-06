Bombeiros controlam incêndio no morro da Dona Marta

As equipes do Corpo de bombeiros de Humaitá, no Rio, conseguiram apagar por volta das 3 horas desta sexta-feira, 4, o fogo que atingiu a área florestal entre o Corcovado e o morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul. De acordo com informações dos bombeiros, o incêndio começou por volta das 21h30 de ontem e atingiu aproximadamente 200 metros da mata nativa. Segundo informações dos moradores, o incêndio teria sido causado pela queda de um balão, mas o fato ainda não confirmado pelos bombeiros.