Bombeiros e policiais reivindicam aumento em ato no Rio

Policiais militares e bombeiros do Estado do Rio de Janeiro estão doando sangue na tarde deste domingo, 26. O ato faz parte do movimento que se desenrola desde maio para reivindicar equiparação salarial com a Polícia Civil e cuja estratégia é chamar a atenção sem fazer greves ou atos que possam prejudicar a população. "Não queremos deixar de prestar serviços à sociedade. Só queremos respeito e dignidade. Os salários do Rio são os piores do Brasil para bombeiros e policiais militares", disse o tenente Lauro César Botto Maia, do Corpo de Bombeiros. Pela manhã, eles fizeram uma manifestação na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na altura do Posto 10, pedindo melhores salários. No local, dois ônibus aguardavam para levar manifestantes ao Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio). De acordo com Botto Maia, a expectativa é de que cerca de 200 policiais e bombeiros doem sangue até o fim do dia.