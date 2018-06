Bope troca tiros com suspeitos durante operação do TRE-RJ

RIO - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) trocaram tiros com suspeitos na manhã deste sábado (30) durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, zona norte do Rio. A operação dava suporte aos fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que atuam na região com o objetivo de vistoriar eventuais irregularidades em campanhas.

A incursão dos militares e dos fiscais eleitorais começou às 10h, com apoio do Comando de Operações Especiais (COE) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Logo no início, segundo a PM, os policiais do Bope depararam com homens armados na Rua Vinte e Oito de Setembro, e houve breve troca de tiros. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Carlos Chagas.

A polícia encontrou uma pistola Glock 380, um carregador de munição e drogas, que pertenciam ao homem que foi ferido na operação. O material foi apreendido e encaminhado à 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna). A operação da PM e do TRE-RJ no Complexo do Chapadão deve se estender ao longo do dia.