Briga por mesa em praça de alimentação termina em tiroteio

RIO - Uma discussão entres clientes na praça de alimentação do Park Shopping, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, terminou em tiroteio e em um homem baleado, na noite desta quarta-feira, 12. Segundo testemunhas, dois homens teriam iniciado a briga por causa de uma disputa de mesa e cadeiras quando um deles puxou uma arma. O sargento da Marinha Jonathan Macedo Rodrigues, de 37 anos, foi atingido por três disparos, no braço, na barriga e no peito. Ele foi levado para o Hospital Rocha Faria, no mesmo bairro.

O atirador fugiu do local, mas foi preso na manhã desta quinta-feira, 13, pela Polícia Militar. Até as 10h50, corporação não quis entrar em detalhes sobre a prisão.

O tiroteio causou tumulto no shopping. Assustados, clientes que estavam na praça iniciaram uma correria. Alguns registraram, pelo celular, imagens do homem baleado e ensanguentado no chão do local. Por meio de nota, a administração do shopping disse que conduziu o homem ao hospital e que "está prestando assistência aos familiares".

Na página do shopping no Facebook, clientes mostraram-se surpresos com a situação.

"O que aconteceu no shopping hoje? Alguém pode me dizer. Tô passada, amo este shopping", escreveu uma mulher.

Outro cliente, que estaria no local, escreveu: "E as pessoas que estavam passando mal? Os idosos precisando de socorro, e você não via ninguém para ajudar e ainda tivemos que ajudar uma gestante que estava em pânico".