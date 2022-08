Bruno Krupp: quem é influenciador que atropelou e matou adolescente no Rio

O modelo e influenciador Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, em um hospital no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, após ter pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele é acusado de atropelar e matar o estudante Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no sábado, 30. Mesmo sem ter habilitação, Krupp pilotava uma moto pela Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Em sua decisão, a juíza destacou que “mesmo tendo sido parado em uma blitz três dias antes, nas condições acima descritas (altíssima velocidade, com a moto sem placa, sem habilitação e, ainda, recusando-se a submeter-se ao exame do bafômetro), [Bruno] persistiu numa conduta assaz perigosa, cujo resultado era plenamente previsível, em uma via de muito movimento, quando a vítima atravessava na faixa de pedestres, imediatamente abaixo do semáforo”. Assim, ele irá responder por homicídio com dolo eventual. A polícia informou que ele também tem anotações criminais por estelionato e estupro, mas não detalhou os casos.

Krupp trafegava no sábado pela avenida da orla da Barra quando atropelou o adolescente, que atravessava na faixa de pedestres. O impacto foi tão violento que uma perna da vítima foi arrancada e lançada a cerca de 50 metros. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca)

Três dias antes da tragédia, o influenciador dirigia sua moto Yamaha cinza quando foi parado pela fiscalização no mesmo bairro. Ele recebeu três multas - porque a moto estava sem placa, por dirigir sem habilitação e por se recusar a fazer o teste do bafômetro -, no valor total de R$ 4 mil, e teve a moto apreendida. Mas logo ele conseguiu liberar o veículo.

Nascido no Rio de Janeiro, ele faz parte da agência de modelos 40 Graus Models, a qual ainda está vinculada ao seu perfil no Instagram. Geralmente, ele divulgava trabalhos como modelo na redes sociais.

Com 143 mil seguidores, Krupp também costumava publicar fotos enquanto estava na praia. Ele tinha o hábito de divulgar imagens, muitas vezes, sem camisa, exibindo o corpo malhado. Depois da tragédia, seu perfil agora aparece como conta privada.

Em dezembro do ano passado, por meio de redes sociais, ele publicou foto com a influenciadora digital Sarah Poncio, de 25 anos, que tem 4,8 milhões de seguidores no Instagram, confirmando os rumores do relacionamento entre os dois. Dois meses depois, Sarah anunciou o término do namoro.

