Bueiro da Light explode e atinge táxi em Copacabana, no Rio

RIO - Um bueiro da Light explodiu na madrugada desta segunda-feira, 26, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e atingiu um táxi que estava parado no sinal de trânsito, na esquina das Ruas Constante Ramos e Barata Ribeiro. O taxista Roberto Antunes da Silva levava um casal de passageiros no banco de trás, quando ouviu o estrondo.

Uma forte fumaça encobriu o carro. O deslocamento de ar deixou vidros do veículo quebrado e uma placa de cimento parou sobre o teto do táxi. A porta da lateral direita também foi afetada. Apesar do susto, o motorista e os passageiros não se feriram. O caso foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema).

Moradores de um prédio que fica na frente do bueiro contaram que uma coluna de fogo subiu, logo após a explosão, com forte cheiro de gás. Os moradores fecharam o gás do prédio para evitar novas explosões.

A Light enviou equipe para o local e isolou a área. Técnicos da empresa da empresa ainda investigam a causa do acidente. A Light lembra que nos últimos cinco anos investiu R$ 400 milhões em obras de modernização e manutenção da rede subterrânea, reduzindo em 90% o número de incidentes desta natureza.