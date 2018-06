Bueiro explode e deixa 3 feridos no Rio

RIO - Três funcionários da Companhia Estadual de Gás (CEG) ficaram feridos após uma explosão que ocorreu durante a realização de obras em um bueiro na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Buenos Aires, no centro do Rio, por volta das 13 horas desta quinta-feira, 22. Segundo a CEG, nenhum teve ferimentos graves, e às 16h30 apenas um continuava internado.

A explosão que feriu os operários foi a segunda ocorrência na mesma área no intervalo de quatro horas. Por volta das 9 horas, um bueiro da CEG começou a pegar fogo. As labaredas, que chegaram a dois metros de altura, e a fumaça assustaram quem passava pelo local, mas ninguém se feriu. O funcionamento do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) chegou a ser interrompido, mas foi normalizado à tarde.

Funcionários da CEG foram ao local e, enquanto faziam obras para corrigir o problema que causou o incêndio, atingiram um cabo da Light, provocando uma explosão.

Dois funcionários da CEG tiveram queimaduras, e um terceiro torceu o pé. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e dois tiveram alta logo após o primeiro atendimento. Até as 16h30, a única informação sobre o terceiro ferido era de que seu estado era “estável”.

Segundo a Light, o rompimento do cabo não causou interrupção no fornecimento de eletricidade a nenhum cliente.

Às 16h30, funcionários da CEG consertavam o bueiro, auxiliados por representantes da Light e da Prefeitura do Rio.