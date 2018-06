Cabral anuncia investimento de R$ 150 milhões no Galeão

Depois das vaias no Maracanã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará ao Rio, no próximo dia 20, para anunciar a liberação de R$ 150 milhões para a melhoria do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Em entrevista nesta quinta-feira, 2, no Palácio do Planalto, onde foi recebido por Lula, o governador Sérgio Cabral (PMDB) disse que o presidente reafirmou a disposição do governo em transferir para o Galeão uma série de vôos do Nordeste com destino ao Sudeste, o que reduziria o tráfego em São Paulo. No Rio, Lula anunciará o PAC do Transporte, com recursos para obras como o Arco Rodoviário do Estado e melhorias em ferrovias, portos e outras estradas do Estado. A reforma do Terminal 1 do Galeão deve aumentar, segundo o governador, o número de passageiros no aeroporto. Atualmente, a capacidade ociosa do aeroporto chega a 40%. A capacidade total é de 15 milhões de passageiros por ano. Os recursos já estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Sérgio Cabral não informou o local no Rio onde o presidente fará o lançamento do PAC do Transporte. A uma pergunta se o evento seria fechado, ele apenas respondeu que Lula é "querido" e teve uma boa votação no Estado. Durante a entrevista, o governador relatou ainda que agradeceu ao presidente pela manutenção do centro de inteligência da polícia e pela presença de homens da Força Nacional de Segurança nas ruas, usados para combater a criminalidade no período dos Jogos Pan-Americanos. Cabral reconheceu, no entanto, que a violência continua. "O Rio tem enfrentado com grande esforço e sucesso a violência, mas não podemos nos iludir de que a criminalidade acaba