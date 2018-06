Cabral divulga nota sobre ação dos policiais no Complexo do Alemão

SÃO PAULO - O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, divulgou uma nota na tarde deste domingo, 28, sobre a tomada do Complexo do Alemão nesta manhã por policiais civis e militares. No texto, Cabral agradece a população e os policiais envolvidos na operação para combater o crime no Estado. Veja a íntegra abaixo:

"A reconquista do território do Complexo do Alemão pelo Estado é um passo fundamental e decisivo na política de segurança pública que traçamos para o Rio de Janeiro. Mas o trabalho para garantir, de uma vez por todas, o direito de ir e vir dos cidadãos de bem apenas começou. Ele é de médio e longo prazos e tem como principal objetivo recuperar 30 anos de abandono das comunidades carentes. Por trás desse abandono, havia uma falsa dicotomia entre lei e ordem e direitos humanos, quando, na verdade, essas questões devem sempre andar juntas, como agora.

Os direitos humanos só podem ser verdadeiramente garantidos se houver ordem e segurança pública. Estamos recuperando o Rio de Janeiro de uma situação de décadas de mazelas, de crise econômica, social, de falência política. E a principal marca desse trabalho é a união, a parceria, a presença do governo federal, junto com o governo estadual, com a prefeitura, com a participação e o apoio da sociedade. Durante esses últimos quatro anos, temos feito, em conjunto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um grande investimento no Complexo do Alemão.

Entregamos habitações novas para a população, estamos concluindo o sistema de transporte por teleférico, que é o maior da América Latina, levando saneamento básico e investindo em saúde. Estamos investindo, enfim, no resgate dessa população, dando dignidade aos trabalhadores que ali vivem com as suas famílias, que ali criam os seus filhos e sonham com um futuro sem medo, sem violência. Sempre afirmamos que esse resgate não seria completo enquanto não levássemos segurança pública e paz à população do Complexo do Alemão. Com essa reconquista territorial, demos um passo extraordinário e sem volta.

As nossas polícias, Civil e Militar, continuarão trabalhando articuladas com as Forças Armadas e a Polícia Federal para que possamos reconquistar mais territórios. Mais uma vez, faço um agradecimento emocionado a toda a população do Rio de Janeiro, que nos apoia de maneira irrestrita nesse trabalho de reconquista das comunidades. Agradeço também aos nossos policiais militares, civis, aos policiais federais, aos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agradeço, ainda, ao presidente Lula e a toda a sua equipe, em especial ao ministro da Defesa e ao ministro da Justiça, que têm nos dado todo o apoio nessa batalha em que o bem vencerá o mal. Não tenho dúvida nenhuma de que, juntos, nós estamos virando uma página na história do nosso Estado."

Sérgio Cabral

Governador do Estado do Rio de Janeiro