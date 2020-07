Cães farejadores acham cocaína em carro que era levado em guincho

RIO - Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam, na manhã deste domingo, 26, cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 5 milhões. A droga foi apreendida na Via Dutra, em um carro que era levado em um carro-guincho, no início da descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense. Foi localizada com o auxílio de cães farejadores.

Por volta das 11 horas, policiais abordaram o guincho, que transportava dois carros de passeio, com placa de São Paulo. No reboque, estavam um casal, o condutor e uma passageira. No porta-malas de um dos veículos que iam na carroceria, os agentes encontraram sacos de ração animal. Em alguns deles, havia pacotes com pasta base de cocaína. O peso total da droga era 50 quilos. O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico.

O motorista do guincho alegou que a sua empresa prestava serviços para uma seguradora de veículos. Tinha sido acionada para buscar os carros na capital paulista. Ia deixá-los em um ponto da Avenida Brasil. Os policiais apuraram que o carregamento iria para comunidades em Senador Camará e Bangu, na zona oeste do Rio.