Cai o comandante da PM; ex-chefe do Bope deve assumir

RIO - O comandante-geral da PM do Rio, coronel José Luís Castro Menezes, foi exonerado nesta quinta-feira, 6, pelo secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Embora não anunciada oficialmente, a medida foi confirmada por fontes do governo estadual.

Castro, que ocupava o cargo desde agosto de 2013, deverá ser substituído pelo coronel Alberto Pinheiro Neto, ex-comandante do Bope e atualmente responsável pela segurança da TV Globo. Pinheiro Neto já não trabalhava mais na ativa, pois dera entrada em pedido de aposentadoria, ainda não analisado.

A exoneração foi decidida principalmente por causa de denúncias envolvendo comandantes e oficiais - o chefe do Comando de Operações Especiais (Coe), Alexandre Fontenelle, chegou a ser preso - e após duas grandes ações contra esquemas de corrupção. Beltrame ainda se irritou com o sumiço de 28 armas do prédio do Batalhão de Choque e com a suspeita de corrupção na compra de materiais para o hospital da PM.