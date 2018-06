Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, é atingida por 30 tiros

SÃO PAULO - A Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi alvo de tiroteio na noite de quinta-feira, 12. Ao menos 3o tiros atingiram a frente do prédio.

O Comando do 20º BPM (Mesquita) informou nesta sexta-feira, 13, que policiais militares foram acionados para verificar a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

As causas do crime ainda estão sendo analisadas. Imagens de câmeras de segurança também devem colaborar com a investigação.

Outras ocorrências

Pela manhã, a Polícia Militar também informou um confronto armado na Comunidade do Brejal, em São Gonçalo, no Rio. Durante confronto, bandidos ficaram feridos. A polícia apreendeu uma pistola e uma réplica, além de um rádio transmissor.

A PMERJ também busca informações que possam ajudar na investigação da morte do empresário Carlos Henrique Costa Pinto. Ele foi assassinado, a tiros, na frente do filho de 5 anos, no Cachambi.

A PMERJ também busca informações que possam ajudar na investigação da morte do empresário Carlos Henrique Costa Pinto. Ele foi assassinado, a tiros, na frente do filho de 5 anos, no Cachambi.

A PM também prendeu 3 bandidos no momento em que eles faziam a contabilidade do tráfico na Avenida Mem de Sá, próximo à Cruz Vermelha. Dois deles já tinham passagem pela polícia, e um estava usando tornozeleira eletrônica.

Também há relato nas redes sociais de tiroteios. Um deles na comunidade do Centenário, em frente ao mercado Rio Sul, em Caxias.