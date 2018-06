Câmeras flagram policial federal atirando contra assaltante

As câmeras de segurança de uma agência bancária na Rua Graça Aranha, no centro do Rio, flagraram o momento em que um delegado da Polícia Federal reagiu ao que seria uma tentativa de assalto e matou o suposto assaltante, ontem à tarde. O delegado foi levado à Divisão de Homicídios da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.

A tentativa de assalto foi por volta de 17h. As imagens, exibidas pela GloboNews, mostram o suspeito abordando o policial federal, que usava o caixa eletrônico. O delegado contou que pagava contas quando foi abordado. O homem levanta a camisa e mostra uma arma, o policial saca um revólver e atira contra o suspeito, que cai.

O vídeo mostra ainda a chegada de policiais militares à agência, levados pelo delegado. O suspeito aparenta estar já sem vida. A arma que estava na cintura do assaltante seria de brinquedo, segundo a polícia.

A Divisão de Homicídios, que investiga o caso, informou que, ao menos inicialmente, trata-se de legítima e o policial federal não deve ser indiciado por homicídio, a menos que surjam novos elementos.