Caminhão provoca engavetamento de 8 carros na Gávea

RIO - Um caminhão desgovernado provocou o engavetamento de oito carros, na manhã desta sexta-feira, 29, na Praça Sibélius, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Os veículos colidiram por volta das 10 horas, na pista sentido Lagoa. Ninguém ficou ferido.

O acidente gerou engarrafamento na região. Segundo o Centro de Operações da prefeitura, houve reflexos na Autoestrada Lagoa-Barra, na Avenida Prefeito Mendes de Morais, em São Conrado, e na Avenida Niemeyer, que liga os bairros do Leblon e São Conrado.

Bombeiros fizeram o atendimento a vítimas no local. Os carros foram retirados por reboques. Ao meio-dia, o trânsito foi totalmente liberado. O caminhão que provocou o acidente levava areia para as obras da Linha 4 do Metrô, no Leblon.