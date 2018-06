Caminhão perde freio e mata 2 em favela do Rio

RIO - Duas pessoas morreram atingidas por um caminhão que perdeu o freio e invadiu a calçada e um bar na favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 13h30 desta segunda-feira, 5.

As vítimas são um homem de aproximadamente 40 anos e uma mulher de cerca de 35 anos. Até as 17h30 a identidade deles não havia sido divulgada pelos órgãos públicos.

O caminhão trafegava pela Avenida Presidente João Goulart, principal via da comunidade. Segundo relatos em redes sociais, a mulher estava a caminho da escola do filho, onde participaria de uma reunião, quando foi atingida. Segundo os relatos, o motorista do caminhão saiu ileso.

