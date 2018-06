Cariocas aproveitam domingo de sol e lotam praias

Fabiana Cimieri, do Estadão,

O domingo de sol forte levou os banhistas a aproveitarem o dia nas praias da zona sul do Rio, que ficaram cheias, mas não lotadas como costumam ficar nessa época do ano. Marcos D'Paula/AE Devido à interdição do Túnel Rebouças, que liga a zona norte à zona sul, os cariocas preferiram deixar o carro na garagem e usar o metrô, que teve um movimento 20% superior à média dos outros domingos. Na volta para casa, o carioca teve que enfrentar engarrafamento nas principais vias da cidade. Marcos D'Paula/AE