Carnaval 2019 no Rio: os horários dos desfiles de cada escola de samba

RIO DE JANEIRO - Considerado o "maior espetáculo do mundo", o desfile de carnaval no Rio de Janeiro começa nesta sexta, 1º, às 22h30, com sete escolas de samba do grupo de acesso se apresentando no sambódromo da Marquês de Sapucaí. No sábado, 2, outras seis escolas atravessam a avenida no centro da capital carioca.

As escolas do grupo especial desfilam no domingo, 3, e na segunda, 4. A Império Serrano é a primeira a pisar na Sapucaí enquanto a Mocidade fecha o espetáculo.

Confira abaixo o horário de entrada de cada escola de samba do grupo de Acesso:

Sexta-feira, 1º de março

22h30 – Unidos da Ponte. Enredo: "Oferendas".

23h15 – Alegria da Zona Sul. Enredo: "Saravá, Umbanda"

0h – Acadêmicos da Rocinha. Enredo: "Bananas para o preconceito"

0h45 – Acadêmicos de Santa Cruz. Enredo: "Ruth de Souza - Senhora liberdade, abre as asas sobre nós"

01h30 – Unidos de Padre Miguel. Enredo: "Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência"

02h15 – Inocentes de Belford Roxo. Enredo: "O Frasco do Bandoleiro"

03h05 – Acadêmicos do Sossego. Enredo: "Não se meta com minha fé. Acredito em quem quiser"

Sábado, 2 de março

22h30 – Unidos de Bangu. Enredo: "Do ventre da terra, raízes para o mundo"

23h15 – Renascer de Jacarepaguá. Enredo: "Dois de fevereiro no Rio Vermelho"

0h – Estácio de Sá. Enredo: "A fé que emerge das águas"

0h45 – Unidos do Porto da Pedra. Enredo: "Antônio Pitanga, um negro em movimento"

01h30 – Império da Tijuca. Enredo: "Império do Café, o Vale da Esperança"

02h15 – Acadêmicos do Cubango. Enredo: "Igbá Cubango - a alma das coisas e a arte dos milagres"

Confira abaixo o horário de entrada de cada escola de samba do Grupo Especial:

Domingo, 3 de março

21h15 – Império Serrano. Enredo: "O que é, o que é?"

22h20 – Viradouro. Enredo: "Viraviradouro"

23h25 – Grande Rio. Enredo: "Quem nunca? Que atire a primeira pedra"

00h30 – Salgueiro. Enredo: "Xangô"

01h35 – Beija-flor. Enredo: "Quem não viu, vai ver as fábulas do beija-flor"

02h40 – Imperatriz Leopoldinense. Enredo: "Me dá um dinheiro aí"

03h45 – Unidos da Tijuca. Enredo: "Cada macaco no seu galho. Ó meu pai, me dê o pão que eu não morro de fome!"

Segunda, 4 de março

21h15 – São Clemente. Enredo: "E o samba, sambou"

22h20 – Vila Isabel. Enredo: "Em nome do pai, do filho e dos santos, a Vila canta a cidade de Pedro"

23h25 – Portela. Enredo: "Na Madureira moderníssima, hei sempre de ouvir cantar um sabiá"

00h30 – União da Ilha. Enredo: "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu"

01h35 – Paraíso do Tuiuti. Enredo: "O salvador da Pátria"

02h40 – Mangueira. Enredo: "História para ninar gente grande"

03h45 – Mocidade. Enredo: "Eu sou o Tempo. Tempo é vida"