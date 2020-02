Carnaval no Rio: Veja a ordem do primeiro dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba

Os desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2020 começam no domingo, 23. No primeiro dia, passarão pela Marquês de Sapucaí sete das 13 agremiações do grupo de elite do carnaval carioca.

A Estácio de Sá, campeã do grupo de acesso no ano passado, abrirá os desfiles às 21h30. A Mangueira, que foi a campeã do grupo especial em 2019, é a terceira escola a fazer a festa carioca. Também desfilam Viradouro, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela, que encerra a primeira noite do grupo especial, entrando na avenida às 3h30.

Veja a programação completa da primeira noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro no Carnaval 2020 e também os enredos das agremiações.

Domingo (23 de fevereiro)

Previsão de horário do início dos desfiles

21h30 – Estácio de Sá

Enredo: "Pedra"

22h30 / 22h40 – Viradouro

Enredo: “Viradouro de Alma Lavada”

23h30 / 23h50 – Mangueira

Enredo: “A Verdade Vos Fará Livre”

0h30 / 1h – Paraíso do Tuiuti

Enredo: “O Santo e o Rei: Encantarias de Sebastião”

1h30 / 2h10 – Grande Rio

Enredo: “Tata Londirá – O canto do caboclo no quilombo de Caxias”

2h30 / 3h20 – União da Ilha

Enredo: “Nas encruzilhadas da vida; entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!”

3h30min / 4h30min - Portela

Enredo: “Guajupiá, Terra Sem Males”