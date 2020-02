Carnaval no Rio: Veja quais são as seis escolas que encerram os desfiles do grupo especial

O segundo dia de desfiles do grupo especial do carnaval 2020 no Rio será marcado pela presença de escolas tradicionais na festa. Seis agremiações das 13 pertencentes à elite do carnaval carioca vão passar pela Marquês de Sapucaí.

A São Clemente abre a festa, às 21h30. Se apresentam ainda Vila Isabel, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade e Beija-Flor, que encerra os desfiles.

Veja a ordem completa do 2º dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2020 e o enredo das agremiações.

Segunda-feira (24 de fevereiro)

Previsão de horário do início dos desfiles

21h30 – São Clemente

Enredo: “O Conto do Vigário"

22h30 / 22h40 – Vila Isabel

Enredo: “Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil”

23h30 / 23h50 – Salgueiro

Enredo: “O Rei Negro no Picadeiro”

0h30 / 1h – Unidos da Tijuca

Enredo: “Onde moram os sonhos”

1h30 e 2h10 – Mocidade

Enredo: “Elza Deusa Soares”

2h30 / 3h20 – Beija-Flor

Enredo: “Se essa rua fosse minha”