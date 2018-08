Carregamento com mais de 7 mil munições de fuzil é apreendido na Dutra, no Rio

Um carregamento com mais de 7,3 mil munições de fuzil foi apreendido nesta segunda-feira, 20, pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação realizada na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico internacional de munições.

De acordo com informações fornecidas pela PRF, estava sendo realizada uma fiscalização da operação Égide – de reforço ao policiamento nas rodovias federais do Estado – no km 207 da rodovia, sentido Rio de Janeiro, quando um carro teria chamado a atenção dos policiais por apresentar atitude suspeita. Segundo a corporação, motorista e passageiro estavam nervosos, o que levou os a realizaram uma busca minuciosa no veículo.

Eles encontraram milhares de munições de fuzil calibre 5.56 escondidas em um compartimento blindado entre o cilindro de gás natural veicular e o banco traseiro.

Ainda segundo informações da PRF, o motorista de 27 anos, de Maringá (PR), e o passageiro de 35 anos, natural do Rio de Janeiro, pretendiam entregar as munições a narcotraficantes das principais comunidades do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio.