RIO - Uma carreta tombou no início da manhã dessa quinta-feira, 5, no sentido Rio da Via Dutra, na altura do bairro da Posse, no município de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense). A faixa central da via foi interditada e uma pessoa ainda não identificada ficou ferida no acidente.

A carga tombou na pista sentido São Paulo e, por volta de meio-dia causava engarrafamento de 20 km.