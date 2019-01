Carro de deputada ex-chefe da polícia do Rio é alvo de tiros

O carro onde estava a deputada estadual e ex-chefe da Polícia do Rio, a delegada Martha Rocha (PDT), foi atingido por tiros, na manhã deste domingo, 13, na Penha, na zona norte do Rio. A parlamentar não foi ferida. O motorista, que é policial militar, foi atingido na perna direita e levado ao Hospital Getúlio Vargas, mas já teve alta. O veículo era blindado.

Segundo a assessoria da deputada, Martha estava indo buscar a mãe, que mora no bairro, para ir à igreja, no momento da ação. No caminho, um homem de capuz com um fuzil abordou o carro e atirou. Não se sabe se o crime trata-se de um assalto ou um atentado, segundo sua assessoria.“Segundo a vítima, o mesmo encontrava-se dirigindo para a Dr. Martha Rocha, quando foi abordado por elementos de fuzil que realizaram disparos contra o carro atingindo o mesmo”, diz o registro da polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, já que envolve uma vítima parlamentar. A ocorrência foi registrada pelo 16° Batalhão de Polícia Militar. A ação aconteceu na Rua Belizário Pena, próxima a Avenida Brasil.

Deputada recebeu ameaça há cerca de um mês

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, disse que a deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, delegada Martha Rocha (PDT), recebeu uma ameaça de morte entre o final de novembro e o início de dezembro do ano passado.

Segundo o presidente, na ocasião, ele e a delegada foram até o Centro de Inteligência e Controle da Secretaria de Segurança para comunicar o ocorrido ao então interventor federal, general Braga Netto, e ao então secretário de segurança, general Richard Nunes.

“Nós nos reunimos com eles e contamos o que aconteceu. Não podemos entrar mais em detalhes sobre a ameaça por questões de segurança. Mas posso que teria partido de milicianos que estariam tramando a morte dela”, disse o deputado.

No entanto, o presidente da Alerj disse não saber se o acontecido neste domingo, 13, quando o carro onde a deputada estava foi atingido por tiros na Penha, na zona norte do Rio, teve a ver com a ameaça ou se tratou de um assalto.

O deputado disse ainda que, atualmente, há de quatro a cinco parlamentares ameaçados na Casa. “Quando é assim, deixamos a cargo dos deputados escolherem se querem receber escolta policial ou não. É uma questão particular”, disse.Em nota oficial, a Alerj comunicou que considera “extremamente grave” o ataque a tiros contra o veículo onde estava a deputada. “O presidente em exercício da Alerj, André Ceciliano, conversou com o governador Wilson Witzel, que imediatamente enviou ao hospital o secretário da Polícia Civil Marcus Vinicius Braga. A ALERJ espera que o caso seja apurado com urgência para prisão e punição dos responsáveis”, informou.

Governador do Rio

O governador Wilson Witzel (PSC) divulgou há pouco uma nota oficial sobre os tiros que atingiram o veículo no qual viajavam a deputada Martha Rocha e seu motorista na manhã deste domingo. Witzel reafirmou a necessidade de que “bandidos sejam tratados como terroristas."

"Já determinei ao secretário da Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga, que concentre todos os esforços na elucidação desse crime, que atinge não somente a deputada Martha Rocha, mas todo o povo do Estado do Rio de Janeiro. No meu governo, atentados como este, praticados por bandidos que colocam em risco o direito de ir e vir dos cidadãos de bem, serão esclarecidos e punidos exemplarmente. Esse lamentável episódio confirma mais uma vez a necessidade de que esses bandidos sejam tratados como terroristas, porque atuam desta maneira. A legislação brasileira tem que estar à altura da gravidade dos crimes, que mostram uma face do terrorismo e que estão sendo cometidos contra o nosso estado e o nosso país", disse.