Carro invade emergência de hospital e deixa 4 feridos na Tijuca

RIO - Quatro pessoas ficaram feridas após um carro invadir a emergência do Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 23. De acordo com a unidade de saúde, uma mulher de 68 anos, acompanhada do marido, perdeu o controle do veículo enquanto chegava ao hospital para uma consulta de rotina.

O impacto da colisão destruiu a porta da emergência e atingiu quatro pacientes que esperavam por atendimento. Eles tiveram ferimentos leves e foram atendidos no próprio hospital. O acidente não interrompeu o atendimento no setor.

A condutora do veículo foi atendida e passou por uma tomografia, segundo a assessoria de imprensa do hospital. O seu marido, que estava no banco de carona, não se feriu.