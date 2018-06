Carro invade ferrovia e bate em trem na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Um carro invadiu os trilhos do Ramal Saracuruna e bateu em um trem da SuperVia na manhã desta quarta-feira, 20, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o que provocou interrupção da circulação durante uma hora. Segundo a companhia, ninguém ficou ferido.

A SuperVia afirmou que o veículo trafegou por uma passagem em nível irregular próximo à Estação Gramacho, por volta das 8h50.

A concessionária ressaltou que motoristas e pedestres devem utilizar apenas as passagens em nível oficias, que são "equipadas com a sinalização adequada para alertar sobre a chegada do trem" e sobre a "necessidade de parar, olhar e escutar para garantir que ele (trem) não está vindo ao atravessar a via férrea".

"A pressa, a falta de atenção e o 'jeitinho' não podem ser mais importantes do que a sua segurança", escreveu a companhia em seu Facebook. "Felizmente, passageiros do trem e do carro envolvidos no acidente de hoje em uma passagem em nível irregular em Gramacho passam bem, mas nem sempre é assim que esta história termina."