Carro na contramão atinge viatura da PM no Rio

Um soldado da polícia militar teve os dois braços quebrados após a viatura onde estava ser atingida por um carro na contramão, na Avenida Beira-Mar, no Rio, no fim da noite deste sábado, 11. Por volta das 23 horas, a motorista de um Crossfox, Aline Mascarenhas Moura, bateu de frente com uma viatura da PM, ferindo um sargento. Segundo a PM, o sargento Gameleiro foi encaminhado para o Hospital Militar e vai ser submetido a cirurgia, mas passa bem. O cabo que também estava na viatura não sofreu ferimentos. De acordo com depoimento da motorista, ela estava na contramão porque se confundiu com as mudanças do trânsito feitas em algumas ruas da Zona Sul por conta da Meia Maratona do Rio e a Parada Gay, em Copacabana. A motorista e uma amiga, que também estava no carro, não ficaram feridas.